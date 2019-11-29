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У Запоріжжі чиновника Держгеокадастру викрили на махінаціях із землями заповідного фонду

У Запоріжжі чиновника Держгеокадастру викрили на махінаціях із землями заповідного фонду

Київ • УНН

 • 11975 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці викрили начальника одного з відділів ГУ Держгеокадастру Запорізької області на масштабних зловживаннях із земельними ділянками лісового фонду. Через дії чиновника у держави було відчужено гектари землі у заповідній зоні. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, протягом 2018 року посадовець оформив на підставних осіб кілька земельних ділянок у заповідній зоні загальною площею 4 гектари. Потім для протиправної легалізації державна земля була кілька разів перепродана.

За висновками профільних фахівців сума збитків, завданих державі, становить майже мільйон гривень. Під час проведених обшуків за місцем роботи фігуранта справи правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення незаконних оборудок.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, держслужбовцю здійснено оголошення про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Вживається комплекс заходів для повернення незаконно відчуженої землі у державну власність. 

Нагадаємо, прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно осіб, через дії яких з державної власності вибули землі Національного природного парку “Гомільшанські ліси”.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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