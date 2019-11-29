В Запорожье чиновника Госгеокадастра уличили в махинациях с землями заповедного фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра Запорожской области в масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда. Из-за действий чиновника у государства было отчуждено гектар земли в заповедной зоне. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, в течение 2018 года чиновник оформил на подставных лиц несколько земельных участков в заповедной зоне общей площадью 4 гектара. Затем для противоправной легализации государственная земля была несколько раз перепродана.
По заключению профильных специалистов сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти миллион гривен. В ходе проведенных обысков по месту работы фигуранта дела правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение незаконных сделок.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, госслужащему осуществлено объявление о подозрении в совершении указанного преступления.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Проводится комплекс мероприятий для возвращения незаконно отчужденной земли в государственную собственность.
Напомним, прокуратура начала уголовное производство в отношении лиц, из-за действий которых из государственной собственности выбыли земли Национального природного парка "Гомольшанские леса".