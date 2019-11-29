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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108111 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100025 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107364 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118273 просмотра

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В Запорожье чиновника Госгеокадастра уличили в махинациях с землями заповедного фонда

В Запорожье чиновника Госгеокадастра уличили в махинациях с землями заповедного фонда

Киев  •  УНН

 • 11974 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра Запорожской области в масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда. Из-за действий чиновника у государства было отчуждено гектар земли в заповедной зоне. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, в течение 2018 года чиновник оформил на подставных лиц несколько земельных участков в заповедной зоне общей площадью 4 гектара. Затем для противоправной легализации государственная земля была несколько раз перепродана.

По заключению профильных специалистов сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти миллион гривен. В ходе проведенных обысков по месту работы фигуранта дела правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение незаконных сделок.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, госслужащему осуществлено объявление о подозрении в совершении указанного преступления.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Проводится комплекс мероприятий для возвращения незаконно отчужденной земли в государственную собственность.

Напомним, прокуратура начала уголовное производство в отношении лиц, из-за действий которых из государственной собственности выбыли земли Национального природного парка "Гомольшанские леса".

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