У Запоріжжі 42 поранених внаслідок удару рф, 14 у лікарні, серед них діти та вагітна

Внаслідок атаки рф на Запоріжжя 42 людини отримали поранення, 14 з них у лікарні, включно з вагітною жінкою та п'ятьма дітьми, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Унаслідок вчорашньої атаки дістали поранень 42 людини. 14-ть зараз у лікарні. Серед них вагітна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У такому ж стані і пʼятеро дітей. У них мінно-вибухові травми, струс мозку, забиттями, різані рани - написав Федоров.

"Четверо пацієнтів тяжкі. Всі вони прооперовані. Один із них - чоловік 67-ми років наразі знаходиться у реанімації", - зазначив Федоров.

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