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Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год – Нафтогаз
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Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год – Нафтогаз

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В Запорожье 42 раненых в результате удара рф, 14 в больнице, среди них дети и беременная

Киев • УНН

 • 358 просмотра

В результате атаки на Запорожье 42 человека получили ранения, 14 из них в больнице, включая беременную женщину и пятерых детей. Четверо пациентов в тяжелом состоянии, один в реанимации.

В Запорожье 42 раненых в результате удара рф, 14 в больнице, среди них дети и беременная

В результате атаки рф на Запорожье 42 человека получили ранения, 14 из них в больнице, включая беременную женщину и пятерых детей, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В результате вчерашней атаки получили ранения 42 человека. 14 сейчас в больнице. Среди них беременная женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. В таком же состоянии и пятеро детей. У них минно-взрывные травмы, сотрясение мозга, ушибы, резаные раны

- написал Федоров.

"Четверо пациентов тяжелые. Все они прооперированы. Один из них - мужчина 67-ми лет сейчас находится в реанимации", - отметил Федоров.

Из-за удара рф по Запорожью уже 26 пострадавших: показали последствия22.04.25, 16:30 • 4334 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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