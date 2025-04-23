В Запорожье 42 раненых в результате удара рф, 14 в больнице, среди них дети и беременная

В результате атаки рф на Запорожье 42 человека получили ранения, 14 из них в больнице, включая беременную женщину и пятерых детей, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В результате вчерашней атаки получили ранения 42 человека. 14 сейчас в больнице. Среди них беременная женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. В таком же состоянии и пятеро детей. У них минно-взрывные травмы, сотрясение мозга, ушибы, резаные раны - написал Федоров.

"Четверо пациентов тяжелые. Все они прооперированы. Один из них - мужчина 67-ми лет сейчас находится в реанимации", - отметил Федоров.

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