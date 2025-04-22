Из-за удара рф по Запорожью уже 26 пострадавших: показали последствия
Киев • УНН
В результате авиаудара россиян по Запорожью 22 апреля пострадали 26 человек, среди которых четверо детей, они госпитализированы. Повреждены многоэтажка и инфраструктура, одна женщина погибла.
В результате авиаудара российских войск по Запорожью известно уже о 26 пострадавших, среди которых четверо детей, один человек погиб, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
До 26 возросло количество пострадавших в результате атаки россиян на Запорожье. Среди раненых четверо детей - все они госпитализированы. Одна женщина погибла
По данным Офиса Генпрокурора, 22 апреля войска государства-агрессора нанесли авиаудар по инфраструктуре Запорожья. Изувечены верхние этажи многоэтажки, выбиты окна и повреждены балконы в окружающих жилых домах. Повреждены другие объекты инфраструктуры и припаркованный рядом автотранспорт.
В Запорожье возросло количество пострадавших от удара рф: уже 4 раненых детей22.04.25, 14:49 • 3084 просмотра