Через удар рф по Запоріжжю вже 26 постраждалих: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару росіян по Запоріжжю 22 квітня постраждало 26 людей, серед яких четверо дітей, їх госпіталізовано. Пошкоджено багатоповерхівку та інфраструктуру, одна жінка загинула.
Внаслідок авіаудару російських військ по Запоріжжю відомо вже про 26 постраждалих, серед яких четверо дітей, одна людина загинула, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
До 26 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Серед поранених четверо дітей - усі вони госпіталізовані. Одна жінка загинула
За даними Офісу Генпрокурора, 22 квітня війська держави-агресора завдали авіаудар по інфраструктурі Запоріжжя. Понівечено верхні поверхи багатоповерхівки, вибито вікна та пошкоджено балкони у навколишніх житлових будинках. Зазнали руйнувань інші об’єкти інфраструктури та припаркований поряд автотранспорт.
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від удару рф: уже 4 поранених дітей22.04.25, 14:49 • 3366 переглядiв