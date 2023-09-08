У Залужного опублікували відео присвячене річниці визволення Балаклії від російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні річниця визволення Балаклії від російських окупантів. Це був важливий вузол комунікацій, деокупація якого відчиняла дорогу на Куп’янськ, передає УНН з посиланням на офіційний Telegram Головнокомандувача Збройних Сил України.
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8-го вересня 2022 року під час першого етапу Слобожанської наступальної операції наші воїни повернули місто під контроль України.
Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп’янськ.
Наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих і легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Після прориву ворожої оборони успіх розвивали мобільні рейдові групи.
"Дякую українським захисникам! Разом - до Перемоги!", - додали в повідомленні.
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