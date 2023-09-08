У Залужного опубликовали видео посвященное годовщине освобождения Балаклеи от российских оккупантов

Детали

8-го сентября 2022 года во время первого этапа Слобожанской наступательной операции наши воины вернули город под контроль Украины.

Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а её деоккупация создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск.

Наступательные действия строились на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при активной поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня. После прорыва вражеской обороны успех развивали мобильные рейдовые группы.

"Спасибо украинским защитникам!" "Вместе - к Победе!", - добавили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зачистке Балаклеи ставим точку: военные показали видео поднятия флага Украины