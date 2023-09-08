У Залужного опубликовали видео посвященное годовщине освобождения Балаклеи от российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня годовщина освобождения Балаклеи от российских оккупантов. Это был важный узел коммуникаций, деоккупация которого открывала дорогу на Купянск, передает УНН со ссылкой на официальный Telegram Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Детали
8-го сентября 2022 года во время первого этапа Слобожанской наступательной операции наши воины вернули город под контроль Украины.
Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а её деоккупация создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск.
Наступательные действия строились на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при активной поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня. После прорыва вражеской обороны успех развивали мобильные рейдовые группы.
"Спасибо украинским защитникам!" "Вместе - к Победе!", - добавили в сообщении.
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