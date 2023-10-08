У Європі влада посилює охорону єврейських громад на тлі атак ХАМАС на Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія зробили кроки щодо посилення поліцейського захисту єврейських громад після раптового нападу ХАМАС на Ізраїль і ескалації конфлікту, що послідувала, як повідомляє УНН Про це пише Politico.
Уряди по всій Європі побоюються зростання антисемітських дій у міру того, як в Секторі Гази розгортаються бойові дії між Ізраїлем і підтримуваним Іраном ХАМАС, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголошує це «війною».
У Лондоні Палестинські прихильники були помічені на святкуванні в суботу, що спонукало поліцію створити «патрулі заспокоєння», але все ж правоохоронці очікують, що в найближчі дні можливі протести.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що він попросив префектів по всій Франції посилити безпеку єврейської громади і що, за даними Huffington Post, поки «ніяких загроз» не було, але що він скличе зустріч для оцінки ситуації.
Це сталося після того, як прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн назвала французьку крайню ліву партію La France Insoumise притулком «форми антисемітизму» після того, як вона опублікувала прес-реліз, що закликає до «кінеця (ізраїльської - ред.) колонізації».
Поліція Берліна заявила, що вони «посилили захист у єврейських та ізраїльських установах» після атак ХАМАС, повідомляє Tagespiegel.
Центральна Рада євреїв Німеччини написала, що вони «перебувають у інтенсивному контакті» з владою. «також застосовується наступне: ніякого насильства, ніяких заворушень і ніякої ненависті на вулицях Німеччини», — йдеться в документі. Єврейська неурядова організація «Антидифамаційна ліга» написала, що «наші дані свідчать про те, що екстремісти, здається, підбадьорені нападом ХАМАС і посилили свою агресивну риторику, публікуючи повідомлення, наповнені ненавистю, та заклики до подальшої агресії проти Ізраїлю та його прихильників», натякаючи на потенційне зростання антисемітського насильства.
Подібні заходи захисту єврейської громади були вжиті в Іспанії та Італії.