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В Европе власти усиливают охрану еврейских общин на фоне атак ХАМАС на Израиль

В Европе власти усиливают охрану еврейских общин на фоне атак ХАМАС на Израиль

Киев • УНН

 • 437434 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия предприняли шаги по усилению полицейской защиты еврейских общин после внезапного нападения ХАМАС на Израиль и последовавшей эскалации конфликта, как сообщает УНН об этом пишет Politico.

Правительства по всей Европе опасаются роста антисемитских действий по мере того, как в секторе Газа разворачиваются боевые действия между Израилем и поддерживаемым Ираном ХАМАС, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявляет это «войной».

В Лондоне палестинские сторонники были замечены на праздновании в субботу, что побудило полицию создать «патрули успокоения», но все же правоохранители ожидают, что в ближайшие дни возможны протесты.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что он попросил префектов по всей Франции усилить безопасность еврейской общины и что, по данным Huffington Post, пока «никаких угроз» не было, но что он созовет встречу для оценки ситуации.

Это произошло после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала французскую крайне левую партию La France Insoumise прибежищем «формы антисемитизма» после того, как она опубликовала пресс-релиз, призывающий «конец (израильской - ред.) колонизации».

Полиция Берлина заявила, что они «усилили меры защиты в еврейских и израильских учреждениях» после атак ХАМАС, сообщает Tagespiegel .

Центральный совет евреев Германии написал, что они «находятся в интенсивном контакте» с властями. «Также применимо следующее: никакого насилия, никаких беспорядков и никакой ненависти на улицах Германии», — говорится в документе.
Еврейская неправительственная организация «Антидиффамационная лига» написала, что «наши данные показывают, что экстремисты, похоже, воодушевлены нападением ХАМАС и усилили свою агрессивную риторику, публикуя наполненные ненавистью сообщения и призывы к дальнейшей агрессии против Израиля и его сторонников», намекая на потенциальный рост антисемитского насилия.

Аналогичные меры защиты еврейской общины были приняты в Испании и Италии.

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