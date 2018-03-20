У ЄС запрацює центр боротьби із "подвійними стандартами" якості продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Європейська комісія відкриває "Центр знань", аби підвищити якість харчових продуктів та посилити боротьбу із шахрайством у сфері продовольства. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, передає УНН.
Центр знань (The Knowledge Centre) об’єднає навколо себе профільних експертів Єврокомісії та інших незалежних фахівців у сфері безпечності харчових продуктів. Орган буде надавати доступ до сучасних наукових знань про проблеми з шахрайством та якістю у сфері харчових продуктів.
“Занепокоєння щодо шахрайства у сфері продовольства та якості харчових продуктів підривають довіру споживачів і завдають шкоди всьому ланцюжку постачання продовольства в Європі — від фермерів до ритейлерів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що останні випадки продовольчого шахрайства у ЄС були пов’язані із фальсифікацією оливкової олії, вина, меду, риби, молочних продуктів та м’яса птиці.
В Україні тим часом, за оцінками експертів, фальсифікований чи не кожен другий продукт.
За даними нещодавно проведеної експертизи, наприклад, 75% сиру не відповідають нормам та стандартам якості: замість тваринних жирів у продукції експерти виявили пальмову олію.
Не краща ситуації і з вершковим маслом. Відповідно до повідомлення ГО “Громадський контроль захисту прав споживача”, 74% цього продукту на споживчому ринку країни — фальсифіковано.
Раніше критичну ситуацію з якістю продуктів і товарів в Україні публічно визнали і в Держпродспоживслужбі.
Паралельно в службі констатували рекордну кількість харчових отруєнь серед українців (протягом 2017 року).
За словами депутата ВР Сергія Тригубенка, такому стану справ “сприяли”: мораторій на перевірки бізнесу і реформа в Держпродспоживслужбі, за результатами якої частина підрозділів і функцій контролюючого органу були скасовані.
Додамо, що активісти ГО із захисту прав споживачів пригрозили, що будуть блокувати роботу вітчизняних виробників фальсифікованих продуктів харчування.