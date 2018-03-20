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В ЕС заработает центр борьбы с "двойными стандартами" качества продуктов

В ЕС заработает центр борьбы с "двойными стандартами" качества продуктов

Киев  •  УНН

 • 7295 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Европейская комиссия открывает "Центр знаний", чтобы повысить качество пищевых продуктов и усилить борьбу с мошенничеством в сфере продовольствия. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

Центр знаний (The Knowledge Centre) объединит вокруг себя профильных экспертов Еврокомиссии и других независимых специалистов в области безопасности пищевых продуктов. Орган будет предоставлять доступ к современным научным знаниям о проблемах с мошенничеством и качеством в сфере пищевых продуктов.

"Беспокойство о мошенничестве в сфере продовольствия и качества пищевых продуктов подрывают доверие потребителей и наносят ущерб всей цепочке поставки продовольствия в Европе - от фермеров до ритейлеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последние случаи продовольственного мошенничества в ЕС были связаны с фальсификацией оливкового масла, вина, меда, рыбы, молочных продуктов и мяса птицы.

В Украине тем временем, по оценкам экспертов, фальсифицирован едва ли не каждый второй продукт.

По данным недавно проведенной экспертизы, например, 75% сыра не соответствуют нормам и стандартам качества: вместо животных жиров в продукции эксперты обнаружили пальмовое масло.

Не лучше ситуации и со сливочным маслом. Согласно сообщению ОО "Общественный контроль защиты прав потребителя", 74% этого продукта на потребительском рынке страны - фальсифицировано.

Ранее критическую ситуацию с качеством продуктов и товаров в Украине публично признали и в Госпродпотребслужбе.

Параллельно в службе констатировали рекордное количество пищевых отравлений среди украинцев (в течение 2017 года).

По словам депутата ВР Сергея Тригубенко, такому положению дел "способствовали": мораторий на проверки бизнеса и реформа в Госпродпотребслужбе, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были отменены.

Добавим, что активисты ОО по защите прав потребителей пригрозили, что будут блокировать работу отечественных производителей фальсифицированных продуктов питания.

Украинские Национальные Новости

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