В ЕС заработает центр борьбы с "двойными стандартами" качества продуктов

КИЕВ. 20 марта. УНН. Европейская комиссия открывает "Центр знаний", чтобы повысить качество пищевых продуктов и усилить борьбу с мошенничеством в сфере продовольствия. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает УНН.