В ЕС заработает центр борьбы с "двойными стандартами" качества продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Европейская комиссия открывает "Центр знаний", чтобы повысить качество пищевых продуктов и усилить борьбу с мошенничеством в сфере продовольствия. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает УНН.
Центр знаний (The Knowledge Centre) объединит вокруг себя профильных экспертов Еврокомиссии и других независимых специалистов в области безопасности пищевых продуктов. Орган будет предоставлять доступ к современным научным знаниям о проблемах с мошенничеством и качеством в сфере пищевых продуктов.
"Беспокойство о мошенничестве в сфере продовольствия и качества пищевых продуктов подрывают доверие потребителей и наносят ущерб всей цепочке поставки продовольствия в Европе - от фермеров до ритейлеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последние случаи продовольственного мошенничества в ЕС были связаны с фальсификацией оливкового масла, вина, меда, рыбы, молочных продуктов и мяса птицы.
В Украине тем временем, по оценкам экспертов, фальсифицирован едва ли не каждый второй продукт.
По данным недавно проведенной экспертизы, например, 75% сыра не соответствуют нормам и стандартам качества: вместо животных жиров в продукции эксперты обнаружили пальмовое масло.
Не лучше ситуации и со сливочным маслом. Согласно сообщению ОО "Общественный контроль защиты прав потребителя", 74% этого продукта на потребительском рынке страны - фальсифицировано.
Ранее критическую ситуацию с качеством продуктов и товаров в Украине публично признали и в Госпродпотребслужбе.
Параллельно в службе констатировали рекордное количество пищевых отравлений среди украинцев (в течение 2017 года).
По словам депутата ВР Сергея Тригубенко, такому положению дел "способствовали": мораторий на проверки бизнеса и реформа в Госпродпотребслужбе, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были отменены.
Добавим, что активисты ОО по защите прав потребителей пригрозили, что будут блокировать работу отечественных производителей фальсифицированных продуктов питания.