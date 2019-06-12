У ЄС вимагають негайного звільнення затриманих кримських татар

"Повідомляється про чергові обшуки та затримання Росією кримських татар на незаконному анексованому півострові. Ми очікуємо, що всі незаконно затримані громадяни України будуть звільнені без зволікань", - написала Косьянчич.



Раніше у США заявили, що наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись.



Нагадаємо, після ранкових обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах 10 червня було затримано 8 чоловіків.



ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".



Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму.



В понеділок підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя відправив під арешт у СІЗО до 5 серпня 6 затриманих кримських татар.