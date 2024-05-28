Тренувальна місія для України: у ЄС привітали розширення підготовки на морську та повітряну сфери, вказують на фокус на якості
Київ • УНН
Місія ЄС з військової допомоги (EUMAM) підготує 60 000 українських солдатів до кінця літа 2024 року, поширивши навчання на морську та повітряну сфери, а Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) посилить підтримку українських правоохоронних органів на звільнених територіях та відповідних реформ.
Рада ЄС вітає розширення Місії з військової допомоги ЄС (EUMAM) на навчання українських військовослужбовців у морській та повітряній сферах, а також підкреслює важливість якісної підготовки. Про це йдеться у висновках сьогоднішнього засідання Ради ЄС з безпеки та оборони блоку, пише УНН.
Рада ЄС вітає визначну роботу Місії з військової допомоги ЄС (EUMAM), яка до кінця літа 2024 року навчатиме 60 000 українських солдатів. Місія продовжуватиме реагувати на нагальні потреби, які змінюються, Збройних Сил України у координації з партнерами. У зв’язку з цим Рада ЄС вітає розширення масштабів підготовки до морської та повітряної сфер і наголошує на важливості продовження фокусування на якості підготовки українських солдатів та їхньому внеску в досягнення оперативного ефекту
Також вказано, що Рада ЄС з нетерпінням чекає на майбутній стратегічний огляд місії, зокрема "з огляду на продовження термінових потреб, пов’язаних з війною, і середньо- та довгострокових потреб, таких як реформа оборонного сектору України".
Рада ЄС також привітала посилення Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні, "що дозволить збільшити підтримку українських правоохоронних органів на звільнених та прилеглих територіях України, а також відповідних реформ цивільного сектору безпеки, також у контексті її процесу вступу до ЄС, а також розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів, скоєних росією".
У ЄС закликали до прискорення військової допомоги Україні28.05.24, 16:03 • 20315 переглядiв