Тренировочная миссия для Украины: в ЕС приветствовали расширение подготовки на морскую и воздушную сферы, указывают на фокус на качестве

Совет ЕС приветствует расширение Миссии по военной помощи ЕС (EUMAM) на обучение украинских военнослужащих в морской и воздушной сферах, а также подчеркивает важность качественной подготовки. Об этом говорится в выводах сегодняшнего заседания Совета ЕС по безопасности и обороне блока, пишет УНН.

Совет ЕС приветствует выдающуюся работу Миссии по военной помощи ЕС (EUMAM), которая до конца лета 2024 года будет обучать 60 000 украинских солдат. Миссия будет продолжать реагировать на насущные потребности, которые меняются, Вооруженных Сил Украины в координации с партнерами. В связи с этим Совет ЕС приветствует расширение масштабов подготовки в морской и воздушной сферах и подчеркивает важность продолжения фокусировки на качестве подготовки украинских солдат и их вкладе в достижение оперативного эффекта - говорится в выводах.

Также указано, что Совет ЕС с нетерпением ждет будущий стратегический обзор миссии, в частности "учитывая продолжение срочных потребностей, связанных с войной, и средне- и долгосрочных потребностей, таких как реформа оборонного сектора Украины".

Совет ЕС также приветствовал усиление Консультативной миссии ЕС (EUAM) в Украине, "что позволит увеличить поддержку украинских правоохранительных органов на освобожденных и прилегающих территориях Украины, а также соответствующих реформ гражданского сектора безопасности, также в контексте ее процесса вступления в ЕС, а также расследования и судебного преследования международных преступлений, совершенных россией".

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