У японських храмах знаходять солом'яні ляльки з обличчям путіна та молитвою «про знищення зла»

Деталі

Так, за даними місцевої поліції, повідомлення про виявлення солом'яних ляльок постійно надходили із середини травня. За наявними даними, до 7 червня солом'яні ляльки знайшли майже в 10 святилищах.

24 травня чоловік, служитель святилища Акаги, розташованого неподалік станції Сін-Мацудо, знайшов солом'яну ляльку, прибиту до священного дерева святилища. До голови ляльки було прикріплено папір із зображенням, що нагадує Путіна, а на голові та грудях було прибито два цвяхи. Після обговорення святиня повідомила про те, що сталося в поліцію. Пізніше лялька була спалена після очищення сіллю та саке.

За даними ЗМІ, всередині однієї з ляльок священик виявив аркуш паперу, на якому було написано ім'я путіна, дата його народження та фраза: "молитва про знищення зла".

"Коли я був дитиною, я одного разу бачив ляльку у синтоїстському святилищі, але я ніколи не бачив такої кількості, та ще й в одному районі", - сказав журналістам Кацуакі Носе, заступник начальника місцевої поліції.

Священник Такео Такахасі із сусідньої з Токіо префектури Тіба каже, що розуміє почуття того, хто змайстрував ляльку. Його засмутило не так прокляття на адресу путіна, як те, що фігурка була прибита на його священне дерево, пише VICE World News.

Нагадаємо

У середу Японія розкритикувала заяву росії про зупинення дії угоди, що дозволяє японським ассасинам ловити рибу у водах поблизу спірних островів. Відносини між країнами погіршуються через позицію Токіо у російсько-українській війні.