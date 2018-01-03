У WOG планують придбати медобладнання для чотирьох лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. 19 грудня 2017 року стартував щорічний соціальний проект компанії WOG “Дорога до серця”, в рамках якого планується придбати медичне обладнання для трьох районних лікарень та Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії WOG.
"З 19 грудня 2017 року до 28 лютого 2018 року усі бажаючі можуть придбати благодійне сердечко-наліпку за 5 грн. на АЗК WOG або у WOG CAFE. Також кошти можна пожертвувати через сайт ubb.org.ua.
Всі кошти від акції підуть на медичне обладнанням для дитячих лікарень по всій Україні – для Любеша, Турійська та Шацька, Волинської області, а також для Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова у Києві", - розповіли у WOG.
В компанії нагадали, що за весь час проведення "Дороги до серця", небайдужими клієнтами WOG було зібрано та витрачено на потреби лікарень і маленьких пацієнтів понад 8 млн грн.
Тільки влітку цього року WOG вдалося зібрати 1 млн 1418 грн, за які закупили обладнання для лікарень Києва, Херсона, Старої Вижівки та Ковеля.
В рамках акції, що стартувала 19 грудня 2017 року, WOG планує закупити сучасне обладнання для:
- Турійської центральної районної лікарні — електротерапевтичний апарат для лікування дітей з неврологічною патологією та аналізатор електролітів для поліпшення діагностики захворювань в дитячій онкології. Ціна — 198 тис. грн.
- Шацької ЦРЛ — гематологічний аналізатор, за допомогою якого можна швидко проводити аналіз крові. Ціна — 171 тис. грн.
- Любешівської ЦРЛ — транскутанного білірубінометр, шприцевий інфузійний насос та пульсоксиметр. Всі ці прилади допоможуть швидко і точно проводити аналізи в немовлят. Загальна вартість — 163 тис. грн.
- Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова - електровідсмоктувачі, портативний транcілюмінатор, артеріальні датчики та інші інструменти загальною вартістю 470 тис. грн.
Акція триватиме до 28 лютого 2018 року.