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У В'єтнамі запустили першу гілку метро в історії країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Перша у В’єтнамі лінія метро почала діяти в суботу в столиці країни. Як повідомили в міському управлінні транспорту, влада Ханоя надала всім пасажирам право безкоштовного проїзду протягом перших 15 днів після введення лінії в експлуатацію, пишеУНН з посиланням на Vietnam News.

У В'єтнамі запустили першу гілку метро в історії країни

Деталі

Піднята на естакаду 13-кілометрова залізниця пов’язує центр міста з новими віддаленими житловими кварталами. По лінії з середньою швидкістю 35 км/год курсуватимуть 12 поїздів, кожен з яких складається з чотирьох вагонів і розрахований на перевезення понад 900 пасажирів. Всі станції першої лінії Ханойського метро виконані в єдиному стилі хай-тек з обробкою з різнобарвного скла, а самі поїзди пофарбовані в зелений колір. Написи і покажчики на станціях і у вагонах зроблені як в’єтнамською, так і англійською мовами.

Початок промислової експлуатації нового транспортного об’єкта став можливим після того, як 29 жовтня місцевий орган, що відповідає за приймання будівельних проектів, затвердив результати експертизи якості будівництва першої лінії. Її пробний запуск був здійснений в грудні 2020 року. Було проведено понад 70 тис. км тестових випробувань. Вони підтвердили готовність лінії до початку роботи в комерційних цілях.

Довідка

Будівництво першої лінії почалося ще у 2011 році. Спочатку передбачалося, що пробний пуск гілки відбудеться вже в 2013 році, а до початку 2014 року вона стане інтегрованою частиною системи міського транспорту. Однак численні затримки на початковому етапі реалізації проекту через труднощі зі звільненням території під майбутні об’єкти метрополітену на 160% збільшили вартість будівництва і значно відстрочили передбачувану дату введення лінії в експлуатацію.

Будівництво, яке велося силами китайських підрядників за рахунок виділеного КНР цільового кредиту, остаточно було завершено лише до кінця 2019 року. Загальна сума інвестицій в проект склала близько 886 млн доларів замість 330 млн доларів.

Генеральний план розвитку муніципального транспорту в Ханої на період до 2050 року передбачає будівництво в цілому восьми ліній метро, які зв’яжуть мегаполіс з населенням майже 10 млн осіб з його найближчими передмістями. Основні маршрути Ханойського метрополітену будуть надземними, лише деякі ділянки будуть прокладені під землею.

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