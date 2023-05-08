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У В'єтнамі зафіксували найвищу температуру в історії країни: більше 44°C

У В'єтнамі зафіксували найвищу температуру в історії країни: більше 44°C

Київ • УНН

 • 1286380 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У В'єтнамі зафіксували найвищу температуру в історії країни, яка становить більше 44 градусів Цельсія. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Рекорд був встановлений у північній провінції Тханьхоа, де влада закликала людей залишатися вдома в найспекотніший час дня.

В інших країнах регіону також спостерігається надзвичайно спекотна погода. Влада Таїланду повідомила про рекордну температуру 44,6 градуса в західній провінції Мак.

Бірманські ЗМІ повідомили, що в одному з міст на сході країни було зафіксовано температуру 43,8 градуса - найвищу за останнє десятиліття.

Перед сезонами мусонів в обох країнах спека - звичайна річ, але цього разу температура продовжує бити рекорди.

У місті Дананг у В'єтнамі фермер Нгуєн Тхі Лан розповів, що спека змушує робітників розпочинати роботу раніше, ніж зазвичай, і закінчувати її вже до 10 ранку. Попередній рекорд у В'єтнамі – 43,4 градуса – був встановлений у центральній провінції Ха Тінь чотири роки тому.

У столиці Бангладеш Дацці було зафіксовано найвищу температуру з 1960-х років, а влада Індії повідомила, що в деяких районах країни температура перевищила норму на три-чотири градуси.

Зазначається, що з початку індустріальної епохи світ уже "потеплів" приблизно на 1,1 градуса, і температура продовжуватиме зростати, якщо уряди не підуть на різке скорочення викидів.

Експерти кажуть, що у 2030-х роках зростання середньої температури Землі може перевищити 1,5 градуса.

У своїй доповіді Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату заявила, що кожен приріст середньорічної температури посилюватиме негативні наслідки глобального потепління.

Нагадаємо

Дослідження показало, що зміна клімату зробила рекордно високу середземноморську спеку в 100 разів більш вірогідною.

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