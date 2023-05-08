Во Вьетнаме зафиксировали самую высокую температуру в истории страны: более 44°C
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во Вьетнаме зафиксировали самую высокую температуру в истории страны, которая составляет более 44 градусов Цельсия. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Рекорд был установлен в северной провинции Тханьхоа, где власти призвали людей оставаться дома в самое жаркое время дня.
В других странах региона также наблюдается чрезвычайно жаркая погода. Власти Таиланда сообщили о рекордной температуре 44,6 градуса в западной провинции Мак.
Бирманские СМИ сообщили, что в одном из городов на востоке страны была зафиксирована температура 43,8 градуса - самая высокая за последнее десятилетие.
Перед сезонами муссонов в обеих странах жара - обычное дело, но в этот раз температура продолжает бить рекорды.
В городе Дананг во Вьетнаме фермер Нгуен Тхи Лан рассказал, что жара заставляет рабочих начинать работу раньше, чем обычно, и заканчивать ее уже к 10 утра. Предыдущий рекорд во Вьетнаме – 43,4 градуса – был установлен в центральной провинции Ха Тинь четыре года назад.
В столице Бангладеш Дакке была зафиксирована самая высокая температура с 1960-х годов, а власти Индии сообщили, что в некоторых районах страны температура превысила норму на три-четыре градуса.
Сообщается, что с начала индустриальной эпохи мир уже "потеплел" примерно на 1,1 градуса, и температура будет продолжать расти, если правительства не пойдут на резкое сокращение выбросов.
Эксперты говорят, что в 2030-х годах рост средней температуры Земли может превысить 1,5 градуса.
В своем докладе Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата заявила, что каждый прирост среднегодовой температуры будет усиливать негативные последствия глобального потепления.
Напомним
Исследование показало, что изменение климата сделало рекордно высокую средиземноморскую жару в 100 раз более вероятной.