У випадку повторного вторгнення ворогові не дадуть дійти до Чернігова - командувач ОК "Північ"

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Підрозділи, які тримають оборону на крайніх рубежах Сіверщини, готові до будь-якого розвитку подій та запевняють, що зможуть дати ворогу потужну відсіч в разі повторного наступу.

“Ми знаходимось на державному кордоні України. На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми передбачаємо будь-який варіант розвитку подій. Але ситуацію ми тримаємо під контролем. Перевіривши свої підрозділи, я впевнений, що ми готові до натиску ворога — ми їх стримаємо. Як захистили Чернігів раніше так і захистимо. А якщо просто, то навіть не дамо ворогу дійти до Чернігова”, — сказав Ніколюк.

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Російська армія обстріляла вчергове прикордоння Чернігівщини з артилерії.