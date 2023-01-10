В случае повторного вторжения врагу не дадут дойти до Чернигова - командующий ОК "Север"

Цитата

Подразделения, которые держат оборону на крайних рубежах Сиверщины, готовы к любому развитию событий и уверяют, что смогут дать врагу мощный отпор в случае повторного наступления.

“Мы находимся на государственной границе Украины. На данный момент ситуация контролируется. Конечно, мы предусматриваем любой вариант развития событий. Но ситуацию мы держим под контролем. Проверив свои подразделения, я уверен, что мы готовы к натиску врага — мы их сдержим. Как защитили Чернигов раньше, так и защитим. А если просто, то даже не дадим врагу дойти до Чернигова”, — сказал Николюк.

Напомним

Российская армия обстреляла в очередной раз приграничье Черниговщины из артиллерии.