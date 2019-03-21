У Вінниці затримали трьох нелегалок з Таїланду, які працювали на місцевого підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Вінниці правоохоронці затримали трьох громадянок Таїланду, які працювали на місцевого підприємця. Тепер їх очікує депортація і штраф. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної міграційної служби України.
Згідно із повідомленням, маючи інформацію незаконне перебування в Україні нелегальних мігранток з Таїланду, оперативники почали слідство та встановили, що місцевий підприємець незаконно працевлаштував їх у власному ТОВ. Жінок було доставлено до місцевого Управління міграційної служби де на кожну з них було накладено штраф у 2 тисячі гривень та прийнято рішення про примусову депортацію в країну походження у 30-денний термін.
Окрім того, на керівника ТОВ, де були працевлаштовані вищевказані особи, накладено штраф у 1700 гривень.
Раніше УНН повідомляв, що вісім іноземців депортують за нелегальне перебування в Україні.