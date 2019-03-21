В Виннице задержали трех нелегалок из Таиланда, которые работали на местного предпринимателя

Согласно сообщению, имея информацию о незаконном пребывании в Украине нелегальных мигрантов из Таиланда, оперативники начали следствие и установили, что местный предприниматель незаконно трудоустроил их в собственном ООО. Женщины были доставлен в местное Управление миграционной службы где на каждую из них был наложен штраф в 2 тысячи гривен и принято решение о принудительной депортации в страну происхождения в 30-дневный срок.

Кроме того, на руководителя ООО, где были трудоустроены вышеуказанные лица, наложен штраф в 1700 гривен.

Ранее УНН сообщал, что восемь иностранцев депортируют за нелегальное пребывание в Украине.