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У Вінниці п'яна жінка виїхала на тротуар і збила підлітка. Він у важкому стані

Київ • УНН

 • 20639 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. У Вінниці жінка в стані алкогольного сп'яніння збила 13-річного підлітка. Дитина знаходиться в реанімації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції Вінницькій області.

У Вінниці п'яна жінка виїхала на тротуар і збила підлітка. Він у важкому стані

Деталі

Повідомляється, що інцидент стався 24 травня у Вінниці, о 10:00 ранку. На вулиці Івана Богуна 13-річний Андрій Тарасюк йшов по тротуару в школу. Не впоравшись з керуванням, 43-річна жінка в стані алкогольного сп'яніння виїхала на тротуар на білому кросовері Haval, де зіткнулася з огорожею і наїхала на дитину.

За висновком лікарів - рівень алкоголю в її організмі перевищував допустиму норму в 16 разів.

Жінка затримана в процесуальному порядку, слідчі звернулися з клопотанням до суду про обрання на час досудового розслідування їй запобіжного заходу - утримання під вартою. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як написала на своїй сторінці Facebook Ірина Доценко - мешканка вулиці Івана Богуна, на якій сталася аварія, дитина у дуже важкому стані, і на даний момент перебуває в реанімації.

Нагадаємо

У Костянтинівці водій автомобіля збив 8-річного велосипедиста. У результаті аварії малолітній отримав тілесні ушкодження.

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