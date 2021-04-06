В Донецкой области водитель сбил 8-летнего велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Константиновке водитель автомобиля совершил наезд на малолетнего велосипедиста. В результате аварии последний получил телесные повреждения. По данному факту начато досудебное расследование. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Детали
Следствие предварительно установило, что 5 апреля в 14.50 водитель автомобиля Daewoo Gentra двигался по проспекту Ломоносова. Водитель, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на 8-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии малолетний получил телесные повреждения.
Как отметили в полиции, по данному факту пол процессуальным руководством окружной прокуратуры начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Дополнение
В городе Северодонецк в результате наезда легкового автомобиля ребенок получил травмы, по факту ДТП начато досудебное расследование.