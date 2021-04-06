На Донеччині водій збив 8-річного велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Костянтинівці водій автомобіля скоїв наїзд на малолітнього велосипедиста. Внаслідок аварії останній отримав тілесні ушкодження. За даним фактом розпочато досудове розслідування. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Донецькій області.
Деталі
Слідство попередньо встановило, що 5 квітня о 14.50 водій автомобіля Daewoo Gentra рухався по проспекту Ломоносова. Водій, не обравши безпечну швидкість руху, скоїв наїзд на 8-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок аварії малолітній отримав тілесні ушкодження.
Як зазначили в поліції, за вказаним фактом під процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Доповнення
У місті Сєвєродонецьк у результаті наїзду легкового автомобіля дитина отримала травми, за фактом ДТП розпочато досудове розслідування.