На Донеччині водій збив 8-річного велосипедиста

Деталі

Слідство попередньо встановило, що 5 квітня о 14.50 водій автомобіля Daewoo Gentra рухався по проспекту Ломоносова. Водій, не обравши безпечну швидкість руху, скоїв наїзд на 8-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок аварії малолітній отримав тілесні ушкодження.

Як зазначили в поліції, за вказаним фактом під процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Доповнення

У місті Сєвєродонецьк у результаті наїзду легкового автомобіля дитина отримала травми, за фактом ДТП розпочато досудове розслідування.