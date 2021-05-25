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В Виннице пьяная женщина выехала на тротуар и сбила подростка. Он в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 20639 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В Виннице женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила 13-летнего подростка. Ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Винницкой области.

В Виннице пьяная женщина выехала на тротуар и сбила подростка. Он в тяжелом состоянии

Детали

Сообщается, что инцидент произошел 24 мая в Виннице, в 10:00 утра. На улице Ивана Богуна 13-летний Андрей Тарасюк шел по тротуару в школу. Не справившись с управлением, 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения выехала на тротуар на белом кроссовере Haval, где столкнулась с забором и наехала на ребенка.

По заключению врачей - уровень алкоголя в ее организме превышал допустимую норму в 16 раз.

Женщина задержана в процессуальном порядке, следователи обратились с ходатайством в суд об избрании на время досудебного расследования ей меры пресечения - содержание под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Как написала на своей странице Facebook Ирина Доценко - жительница улицы Ивана Богуна, на которой произошла авария, ребенок находится в очень тяжелом состоянии, и на данный момент пребывает в реанимации. 

Напомним

В Константиновке водитель автомобиля сбил 8-летнего велосипедиста. В результате аварии малолетний получил телесные повреждения. 

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