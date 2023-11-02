У Вінниці посилюють заходи проти поширення гепатиту А
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Вінниці посилюють заходи щодо недопущення підвищення рівня захворюваності на вірусний гепатит А. Зокрема, тимчасово заборонені масові заходи, ярмарки тощо. Про це повідомляє Вінницька міська рада, передає УНН.
Цитата
«У Вінниці посилюють заходи проти поширення вірусного гепатиту А – рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, було вирішено:
• Тимчасово під забороною масові заходи, ярмарки тощо.
• Навчальні групи садочків при виявленні випадків захворювання серед дітей або персоналу переводитимуть на дистанційне навчання.
• Посилюють контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту.
Також на території громади проведуть дезінфекцію криниць загального користування, в яких виявили невідповідності по мікробіологічних показниках відповідно до норм.
Доповнення
Спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області, протиепідемічні заходи посилюють.