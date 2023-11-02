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В Виннице усиливают меры против распространения гепатита А

Киев • УНН

 • 192728 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Виннице усиливают меры по недопущению повышения уровня заболеваемости вирусным гепатитом А. В частности, временно запрещены массовые мероприятия, ярмарки и тому подобное. Об этом сообщает Винницкий городской совет, передает УНН.

В Виннице усиливают меры против распространения гепатита А

Цитата

«В Виннице усиливают меры против распространения вирусного гепатита А – решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении.

Детали

Так, было решено:

• Временно под запретом массовые мероприятия, ярмарки и тому подобное.

• Учебные группы садиков при выявлении случаев заболевания среди детей или персонала будут переводить на дистанционное обучение.

• Усиливают контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта.

Также на территории громады проведут дезинфекцию колодцев общего пользования, в которых обнаружили несоответствия по микробиологическим показателям в соответствии с нормами.

Дополнение

Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, противоэпидемические мероприятия усиливают.

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