В Виннице усиливают меры против распространения гепатита А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Виннице усиливают меры по недопущению повышения уровня заболеваемости вирусным гепатитом А. В частности, временно запрещены массовые мероприятия, ярмарки и тому подобное. Об этом сообщает Винницкий городской совет, передает УНН.
Цитата
«В Виннице усиливают меры против распространения вирусного гепатита А – решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении.
Детали
Так, было решено:
• Временно под запретом массовые мероприятия, ярмарки и тому подобное.
• Учебные группы садиков при выявлении случаев заболевания среди детей или персонала будут переводить на дистанционное обучение.
• Усиливают контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта.
Также на территории громады проведут дезинфекцию колодцев общего пользования, в которых обнаружили несоответствия по микробиологическим показателям в соответствии с нормами.
Дополнение
Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, противоэпидемические мероприятия усиливают.