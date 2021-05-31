У Вільнюсі та Любліні встановили “портали”: жителі двох міст можуть бачити один одного в режимі реального часу

Деталі

Автором проекту є Бенедіктас Гіліс, який зазначив, що на цю ідею його надихнуло бажання об’єднати людей різних культур, та відкинути розбіжності минулого.

Відстань між Любліном та Вільнюсом складає 600 кілометрів. Відтепер жителі двох міст, зможуть бачити одне одного в реальному часі.

Екрани нагадують магічні портали з фантастичних фільмів, та мають круглу форму. Дизайн розробили інженери Центру творчості та інновацій Вільнюського технічного університету імені Гедиміна, а сам пристрій створювали протягом п’яти років.

Зазначається, що у майбутньому планують встановити такі ж екрани й в інших містах.

Цитата

“Причина цього — трайбалізм, це брак співчуття, та вузьке сприйняття світу, яке часто обмежується нашими національними кордонами", - зазначив Гіліс.

Доповнення

Минулого року астрофізики випустили найбільшу у світі 3D-карту Всесвіту, відтворивши картину Всесвіту за 11 мільярдів років. Вчені використали технологію штучного інтелекту для вивчення зображень 100 мільйонів галактик.



