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В Вильнюсе и Люблине установили "порталы": жители двух городов могут видеть друг друга в режиме реального времени

Киев • УНН

 • 26287 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Вильнюсе (столица Литвы), у железнодорожного вокзала установили экран, который напрямую транслирует польский город Люблин. Такой же экран с помощью устройства сделали в Люблине, который транслирует Вильнюс в режиме реального времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

В Вильнюсе и Люблине установили "порталы": жители двух городов могут видеть друг друга в режиме реального времени

Детали

Автором проекта является Бенедиктас Гилис, который отметил, что на эту идею его вдохновило желание объединить людей разных культур, и отбросить разногласия прошлого.

Расстояние между Люблином и Вильнюсом составляет 600 километров. Отныне жители двух городов, смогут видеть друг друга в реальном времени.

Экраны напоминают магические порталы из фантастических фильмов, и имеют круглую форму. Дизайн разработали инженеры Центра творчества и инноваций Вильнюсского технического университета имени Гедимина, а само устройство создавали в течение пяти лет.

Отмечается, что в будущем планируют установить такие же экраны и в других городах.

Цитата

"Причина этого - трайбализм, это недостаток сочувствия, и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами", - отметил Гилис.

Дополнение

В прошлом году астрофизики выпустили самую большую в мире 3D-карту Вселенной, воссоздав картину Вселенной за 11 миллиардов лет. Ученые использовали технологию искусственного интеллекта для изучения изображений 100 миллионов галактик.

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