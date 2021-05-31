В Вильнюсе и Люблине установили "порталы": жители двух городов могут видеть друг друга в режиме реального времени
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Вильнюсе (столица Литвы), у железнодорожного вокзала установили экран, который напрямую транслирует польский город Люблин. Такой же экран с помощью устройства сделали в Люблине, который транслирует Вильнюс в режиме реального времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Автором проекта является Бенедиктас Гилис, который отметил, что на эту идею его вдохновило желание объединить людей разных культур, и отбросить разногласия прошлого.
Расстояние между Люблином и Вильнюсом составляет 600 километров. Отныне жители двух городов, смогут видеть друг друга в реальном времени.
Экраны напоминают магические порталы из фантастических фильмов, и имеют круглую форму. Дизайн разработали инженеры Центра творчества и инноваций Вильнюсского технического университета имени Гедимина, а само устройство создавали в течение пяти лет.
Отмечается, что в будущем планируют установить такие же экраны и в других городах.
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"Причина этого - трайбализм, это недостаток сочувствия, и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами", - отметил Гилис.
Дополнение
В прошлом году астрофизики выпустили самую большую в мире 3D-карту Вселенной, воссоздав картину Вселенной за 11 миллиардов лет. Ученые использовали технологию искусственного интеллекта для изучения изображений 100 миллионов галактик.