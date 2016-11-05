У відомстві А.Авакова підготували остаточну концепцію жорстких законодавчих змін щодо розширення повноважень поліції - ЗМІ

Запропоновані правки стосуються трьох нормативних актів: Кодексу адміністративних правопорушень (КУпАП), а також законів "Про дорожній рух" та "Про Національну поліцію".

Як відзначає видання, деякі з раніше вже озвучених пропозицій, що потрапили у документ, правозахисники вважають неприйнятними.

"Керівництво МВС, що називає себе європейським, робить жорсткішими правила поведінки для громадян, ставлячи в основному на розширення власних повноважень. Зважаючи на зростання злочинності та хаос на дорогах, із багатьма запропонованими змінами, мабуть, можна було б погодитися, якби вони супроводжувалися також підвищенням професіоналізму та дисципліни самих поліцейських", – йдеться у матеріалі.

Так, концепція пропонує внести зміни в КУпАП, які посилять відповідальність за залишення місця ДТП, збільшать строки адміністративного затримання осіб, які вчинили адміністративне правопорушення (не більше 24 годин), удосконалять тимчасове затримання транспортних засобів, а крім того – скасують норми щодо наявності двох свідків при здійсненні поліцейськими огляду водія на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. Підготовлені в МВС зміни до закону України "Про дорожній рух" встановлять обов'язок водіїв передавати, а не пред'являти правоохоронцям документи на перевірку, а також заборонять їм виходити з автомобіля без дозволу поліцейського. Найбільшу кількість змін концепція пропонує внести в закон "Про Національну поліцію".

Пропонується, зокрема, ввести відносно українських поліцейських принцип безперервності (обов'язок правоохоронців реагувати на злочини незалежно від посади, місцезнаходження і часу доби). В той же час, поліцейські, які застосовують поліцейські заходи, отримують право звертатися до осіб з "обов'язковими для виконання вимогами і розпорядженнями щодо їх способу поведінки для ефективного проведення поліцейського заходу" (виключаючи злочинні вимоги). Пропонується ввести додаткову підставу для зупинення транспортного засобу (у зв'язку з підозрою, що водій знаходиться в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів), а також удосконалити систему застосування поліцейськими спецзасобів.

Передбачено, що кожна особа, до якої звернувся поліцейський, незалежно від її правового статусу, зобов'язана "неухильно виконати вимогу поліцейського, крім виконання явно злочинної вимоги або розпорядження". При цьому, особа, яка виконала вимогу або розпорядження поліцейського, має право оскаржити рішення або дії поліцейського в установленому порядку.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС України готує пакет законодавчих ініціатив, серед яких буде і імператив презумпції правоти поліцейського.