В ведомстве А.Авакова подготовили окончательную концепцию жестких законодательных изменений по расширению полномочий полиции - СМИ

Предложенные поправки касаются трех нормативных актов: Кодекс административных правонарушений (КоАП), а также законов "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

Как отмечает издание, некоторые из ранее уже озвученных предложений, попавших в документ, правозащитники считают неприемлемыми.

"Руководство МВД, называющая себя европейским, ужесточает правила поведения для граждан, ставя в основном на расширение собственных полномочий. Учитывая рост преступности и хаос на дорогах, со многими предложенными изменениями, пожалуй, можно было бы согласиться, если бы они сопровождались также повышением профессионализма и дисциплины самих полицейских ", - говорится в материале.

Так, концепция предлагает внести изменения в КоАП, которые усилят ответственность за оставление места ДТП, увеличат сроки административного задержания лиц, совершивших административное правонарушение (не более 24 часов), усовершенствуют временное задержание транспортных средств, а кроме того - отменят нормы о наличии двух свидетелей при осуществлении полицейскими осмотра водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Подготовленные МВД изменения в закон Украины "О дорожном движении" установят обязанность водителей передавать, а не предъявлять правоохранителям документы на проверку, а также запретят им выходить из автомобиля без разрешения полицейского. Наибольшее количество изменений концепция предлагает внести в закон "О Национальной полиции".

Предлагается, в частности, ввести в отношении украинских полицейских принцип непрерывности (обязанность правоохранителей реагировать на преступления независимо от должности, местонахождения и времени суток). В то же время, полицейские, применяющие полицейские меры, получают право обращаться к лицам с "обязательными для выполнения требованиями и предписаниями по их образу поведения для эффективного проведения полицейского мероприятия" (исключая преступные требования). Предлагается ввести дополнительное основание для остановки транспортного средства (в связи с подозрением, что водитель находится в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов), а также усовершенствовать систему применения полицейскими спецсредств.

Предусмотрено, что каждое лицо, к которому обратился полицейский, независимо от его правового статуса, обязано "неуклонно выполнить требование полицейского, кроме выполнения явно преступного требования или распоряжения". При этом, лицо, которое выполнило требование или распоряжение полицейского, имеет право обжаловать решения или действия полицейского в установленном порядке.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД Украины готовит пакет законодательных инициатив, среди которых будет и императив презумпции правоты полицейского.