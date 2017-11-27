У Відні пройдуть переговори щодо придністровського конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Відні 27 листопада вперше за майже півтора року пройде повноцінна зустріч переговірників щодо врегулювання придністровського конфлікту у форматі "5 + 2", передає УНН з посиланням на Кommersant.
"Переговори виявилися заздалегідь приречені на успіх: Кишинів і Тирасполь напередодні оголосили про домовленості з питань, що ускладнювали не тільки роботу дипломатів, а й життя мешканцям двох берегів Дністра", - відзначає видання.
За інформацією видання, над проривними рішеннями активно попрацювали молдавський і придністровський олігархи Володимир Плахотнюк і Віктор Гушан. Обидва не просто контролюють ситуацію в Молдові і Придністров'ї, а є, за словами експертів, фактичними керівниками цих територій.
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"По суті, Плахотнюк та Гушан створили новий - тіньовий формат ведення переговорів і вирішення спірних питань", - пише видання.
Переговори щодо Придністров'я пройдуть у Відні, оскільки в цьому році в ОБСЄ головує Австрія.
В останній раз переговірники збиралися в форматі "5 + 2" (Молдова і Придністров'я - сторони конфлікту, ОБСЄ, Росія та Україна - посередники, ЄС і США - спостерігачі) в червні минулого року в Берліні.
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Там молдавський віце-прем'єр Георге Белан і глава зовнішньополітичного відомства Придністров'я Віталій Ігнатьєв підписали Берлінський протокол, взявши на себе зобов'язання вирішити конкретні, по суті технічні, питання.
У 2017 році Тирасполь і Москва не раз закликали зібратися в форматі "5 + 2", але австрійці відповідали, що переговори пройдуть за умови, що сторони домовляться хоч з яких-небудь питань.
Повідомляється, що 25 листопада в придністровських Бендерах, Белан і Ігнатьєв досягли згоди відразу з чотирьох питань.
Йдеться про забезпечення належного функціонування в Придністров'ї шкіл із викладанням молдавською мовою на основі латинської графіки; визнання Кишиневом дипломів про вищу освіту, виданих у Придністров'ї; відновлення мобільного та стаціонарного зв'язку між двома берегами Дністра; забезпечення безперешкодного доступу молдовських фермерів до своїх сільськогосподарських угідь, розташованих на лівому березі Дністра.
Ще одним проривом стало відкриття моста через Дністер, який знаходиться на міжнародній трасі М14. Міст був підірваний під час конфлікту 1992 року та відновлений на початку 2000-х, але з тих пір залишався закритим для руху транспорту.
Як повідомляв УНН, прем'єр Молдови попросив ООН допомогти вивести російські війська з Придністров'я.