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В Вене пройдут переговоры по приднестровскому конфликту

В Вене пройдут переговоры по приднестровскому конфликту

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Вене 27 ноября впервые за почти полтора года пройдет полноценная встреча переговорщиков по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5 + 2", передает УНН со ссылкой на Кommersant.

"Переговоры оказались заранее обречены на успех: Кишинев и Тирасполь накануне объявили о договоренности по вопросам, которые осложняли не только работу дипломатов, но и жизнь жителям двух берегов Днестра", - отмечает издание.

По информации издания, над прорывными решениями активно поработали молдавский и приднестровский олигархи Владимир Плахотнюк и Виктор Гушан. Оба не просто контролируют ситуацию в Молдове и Приднестровье, а являеюся, по словам экспертов, фактическими руководителями этих территорий.

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"По сути, Плахотнюк и Гушан создали новый - теневой формат ведения переговоров и разрешения спорных вопросов", - пишет издание.

Переговоры по Приднестровью пройдут в Вене, поскольку в этом году в ОБСЕ председательствует Австрия.

В последний раз переговорщики собирались в формате "5 + 2" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, ОБСЕ, Россия и Украина - посредники, ЕС и США - наблюдатели) в июне прошлого года в Берлине.

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Там молдавский вице-премьер Георге Белан и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев подписали Берлинский протокол, взяв на себя обязательства решить конкретные, по сути технические, вопросы.

В 2017 году Тирасполь и Москва не раз призывали собраться в формате "5 + 2", но австрийцы отвечали, что переговоры пройдут при условии, что стороны договорятся хоть по каким-либо вопросам.

Сообщается, что 25 ноября в приднестровских Бендерах, Белан и Игнатьев достигли согласия сразу по четырем вопросам.

Речь идет об обеспечении надлежащего функционирования в Приднестровье школ с преподаванием на молдавском языке на основе латинской графики; признание Кишиневом дипломов о высшем образовании, выданных в Приднестровье; восстановление мобильной и стационарной связи между двумя берегами Днестра; обеспечение беспрепятственного доступа молдавских фермеров к своим сельскохозяйственных угодий, расположенных на левом берегу Днестра.

Еще одним прорывом стало открытие моста через Днестр, который находится на международной трассе М14. Мост был взорван во время конфликта 1992 и восстановлен в начале 2000-х, но с тех пор оставался закрытым для движения транспорта.

Как сообщал УНН, премьер Молдавии попросил ООН помочь вывести российские войска из Приднестровья.

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