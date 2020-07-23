У відділенні ПриватБанку на Хрещатику вибухівку не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Правоохоронці перевірили відділення ПриватБанку на вулиці Хрещатик у Києві, небезпечних предметів виявлено не було. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
“Вже перевірили. Жодних небезпечних речовин чи предметів на місці не виявлено. ПриватБанк працює”, - повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН раніше, у центрі Києва відділення ПриватБанку було оточене стоп-стрічкою. Навколо нього знаходилися два екіпажі патрульної поліції та вибухотехніки.
Потім виявилося, що профільні служби на вулиці Хрещатик, 46 у Києві перевіряють підозрілий предмет у відділенні ПриватБанку.