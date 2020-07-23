В отделении ПриватБанка на Крещатике взрывчатку не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Правоохранители проверили отделение ПриватБанка на улице Крещатик в Киеве, опасных предметов обнаружено не было. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Уже проверили. Никаких опасных веществ или предметов на месте не обнаружено. ПриватБанк работает", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН ранее, в центре Киева отделение ПриватБанка было окружено стоп-лентой. Вокруг него находились два экипажа патрульной полиции и взрывотехники.
Потом оказалось, что профильные службы на улице Крещатик, 46 в Киеве проверяют подозрительный предмет в отделении ПриватБанка.