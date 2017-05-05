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У Венесуелі 14 студентів постраждали під час розгону акції протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Щонайменше 14 студентів Центрального університету Венесуели постраждали в четвер при розгоні організованої ними в районі навчального закладу акції протесту проти політики влади. Про це розповіла ректор Сесілія Гарсіа Ароча, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Венесуелі 14 студентів постраждали під час розгону акції протесту

“За її словами, один з студентів отримав черепно-мозкову травму, дані про стан інших оприлюднено не було”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що підрозділи поліції і Національної гвардії жорстко придушили маніфестацію студентів, яка мала мирний характер. Окрім того, повідомляється, що силовики використовували сльозогінний газ.

Як повідомляв УНН, протести з сутичками між демонстрантами і силами безпеки сталися у Венесуелі у середу, під час яких загинула ще одна людина. Таким чином кількість загиблих за місяць заворушень зросла до 34 осіб.

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