В Венесуэле 14 студентов пострадали во время разгона акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По меньшей мере 14 студентов Центрального университета Венесуэлы пострадали в четверг при разгоне организованной ими в районе учебного заведения акции протеста против политики властей. Об этом рассказала ректор Сесилия Гарсиа Арочи, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“По ее словам, один из студентов получил черепно-мозговую травму, данные о состоянии других обнародовано не было”, — говорится в сообщении.
Также отмечено, что подразделения полиции и Национальной гвардии жестко подавили манифестацию студентов, которая имела мирный характер. Кроме того, сообщается, что силовики использовали слезоточивый газ.
Как сообщал УНН, протесты со столкновениями между демонстрантами и силами безопасности произошли в Венесуэле в среду, во время которых погиб еще один человек. Таким образом количество погибших за месяц беспорядков возросло до 34 человек.