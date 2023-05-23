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У Вашингтоні вантажівка зіткнулася із захисною огорожею поряд з Білим домом

У Вашингтоні вантажівка зіткнулася із захисною огорожею поряд з Білим домом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. У Вашингтоні, столиці США, вантажівка врізалася в огорожу на Лафайєт-сквер поруч із територією Білого дому. Влада міста вже затримала водія, про це повідомив у понеділок представник Секретної служби США. Пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

У понеділок представник Секретної служби США заявив, що влада у Вашингтоні затримала водія вантажівки, що врізалася в огорожу на Лафайєт-сквер поруч із територією Білого дому.

Також Секретна служба повідомила, що поліція округу Колумбія визнала, що вантажівка не становить небезпеки.

Відомство зазначило, що поліція національних парків США висуне відповідні обвинувачення за підтримки слідства Секретною службою.

"Ніхто зі співробітників Секретної служби або Білого дому не постраждав, причину і характер аварії розслідують", - написав на сторінці у Twitter глава відділу Секретної служби з комунікацій Ентоні Гульєльмі.

"Можливо, водій навмисно врізався в захисні огородження", - додав Гульєльмі.

У Секретній службі також додали, що частину автомобільних доріг і пішохідних доріжок навколо парку було перекрито.

Доповнення

За інформацією видання Reuters, біля місця інциденту також був знайдений прапор з нацистською свастикою. Прапор і пластикові пакети для доказів були сфотографовані на дорозі після аварії. Свідок Reuters повідомив, що слідчі знайшли прапор, який, вочевидь, був у вантажівці.

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