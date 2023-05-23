В Вашингтоне грузовик столкнулся с защитным ограждением рядом с Белым домом

Детали

В понедельник представитель Секретной службы США заявил, что власти в Вашингтоне задержали водителя грузовика, врезавшегося в ограждение на Лафайет-сквер рядом с территорией Белого дома.

Также Секретная служба сообщила, что полиция округа Колумбия признала, что грузовик не представляет опасности.

Ведомство отметило, что полиция национальных парков США выдвинет соответствующие обвинения при поддержке следствия Секретной службой.

"Никто из сотрудников Секретной службы или Белого дома не пострадал, причина и характер аварии расследуются", - написал на странице в Twitter глава отдела Секретной службы по коммуникациям Энтони Гульельми.

"Возможно, водитель намеренно врезался в защитные ограждения", - добавил Гульельми.

В Секретной службе также добавили, что часть автомобильных дорог и пешеходных дорожек вокруг парка была перекрыта.

Дополнение

По информации издания Reuters, возле места инцидента также был найден флаг с нацистской свастикой. Флаг и пластиковые пакеты для улик были сфотографированы на дороге после аварии. Свидетель Reuters сообщил, что следователи нашли флаг, который, очевидно, был в грузовике.