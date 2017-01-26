У Туреччині прокоментували заяву Д.Трампа щодо зон безпеки у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Туреччина очікує на результати обіцянки президента США Дональда Трампа щодо створення зон безпеки в Сирії, так як Анкара давно виступає за такий план. Про заявив прес-секретар МЗС Туреччини Хюсейн Муфтуглу, передає УНН з посиланням на на Reuters.
"Ми бачили заклик президента США про створення зон безпеки. Важливі результати заклику президента. Ми вивчимо його подальші розпорядження і оцінимо їх… Створення безпечних зон - це те, за що Туреччина виступала з самого початку. Найкращим прикладом є Джераблус", - заявив Х.Муфтуглу.
Нагадаємо, сирійська опозиція залишилася розчарованою підсумками зустрічі в Астані.
Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в'їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб.