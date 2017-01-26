У Туреччині прокоментували заяву Д.Трампа щодо зон безпеки у Сирії

"Ми бачили заклик президента США про створення зон безпеки. Важливі результати заклику президента. Ми вивчимо його подальші розпорядження і оцінимо їх… Створення безпечних зон - це те, за що Туреччина виступала з самого початку. Найкращим прикладом є Джераблус", - заявив Х.Муфтуглу.

Нагадаємо, сирійська опозиція залишилася розчарованою підсумками зустрічі в Астані.

Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в'їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб.