В Турции прокомментировали заявление Д.Трампа о зонах безопасности в Сирии

"Мы видели призыв президента США о создании зон безопасности. Важны результаты призыва президента. Мы изучим его дальнейшие распоряжения и оценим их... Создание безопасных зон - это то, за что Турция выступала с самого начала. Лучшим примером является Джераблус", - заявил Х.Муфтуглу.

Напомним, сирийская оппозиция осталась разочарованной итогами встречи в Астане.

Как сообщал УНН, администрация Дональда Трампа работает над указом, который предусматривает приостановление на 120 дней приема беженцев в США, запрет на въезд беженцев из Сирии и создание в Сирии и других странах региона зон безопасности для перемещенных гражданских лиц.