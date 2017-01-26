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В Турции прокомментировали заявление Д.Трампа о зонах безопасности в Сирии

Киев • УНН

 • 11951 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Турция ожидает результатов обещания президента США Дональда Трампа по созданию зон безопасности в Сирии, так как Анкара давно выступает за такой план. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хюсейн Муфтуглу, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы видели призыв президента США о создании зон безопасности. Важны результаты призыва президента. Мы изучим его дальнейшие распоряжения и оценим их... Создание безопасных зон - это то, за что Турция выступала с самого начала. Лучшим примером является Джераблус", - заявил Х.Муфтуглу.

Напомним, сирийская оппозиция осталась разочарованной итогами встречи в Астане.

Как сообщал УНН, администрация Дональда Трампа работает над указом, который предусматривает приостановление на 120 дней приема беженцев в США, запрет на въезд беженцев из Сирии и создание в Сирии и других странах региона зон безопасности для перемещенных гражданских лиц.

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