У Туреччині перекинувся автобус зі студентами: десятки постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Туреччині перекинувся пасажирський автобус. В результаті ДТП постраждали 29 осіб, більша частина з яких студенти. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Somut Haber.
Деталі
Аварія сталася сьогодні близько 18:30 за місцевим часом у районі Бостанлик на 120-му кілометрі шосе Кайсері-Кахраманмараш. В результаті ДТП постраждало 29 осіб, 27 з яких студенти курсів Корану. Відомо, що стан 7 поранених важкий. Всі постраждалі доставлені в довколишні лікарні.
За попередньою інформацією, автобус злетів з дороги в кювет через розмитою дощем дороги. Поліція проводить розслідування.
Нагадаємо
У Туреччині після пожеж, що охопили країну в кінці липня, почалася повінь. В результаті стихійного лиха загинуло вже щонайменше 44 людини.