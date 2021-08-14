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У Туреччині перекинувся автобус зі студентами: десятки постраждалих

У Туреччині перекинувся автобус зі студентами: десятки постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Туреччині перекинувся пасажирський автобус. В результаті ДТП постраждали 29 осіб, більша частина з яких студенти. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Somut Haber.

Деталі

Аварія сталася сьогодні близько 18:30 за місцевим часом у районі Бостанлик на 120-му кілометрі шосе Кайсері-Кахраманмараш. В результаті ДТП постраждало 29 осіб, 27 з яких студенти курсів Корану. Відомо, що стан 7 поранених важкий. Всі постраждалі доставлені в довколишні лікарні.

За попередньою інформацією, автобус злетів з дороги в кювет через розмитою дощем дороги. Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо

У Туреччині після пожеж, що охопили країну в кінці липня, почалася повінь. В результаті стихійного лиха загинуло вже щонайменше 44 людини.

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