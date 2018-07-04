У Тунісі застрягли ще близько 50 українських туристів

“ОАЗИС тревел Україна” врегулював ситуацію з відпочиваючими українськими гостями зі Львова і Києва в Тунісі, відпочинок яких був запланований до 4 липня 2018. Туроператор покрив перебування 38 львівських і 10 київських туристів в готелях Тунісу на 3 дні і забезпечить виліт на Київ в суботу 7 липня 2018 року", — йдеться у повідомленні.

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За інформацією оператора, гостям зі Львова буде надано безкоштовний трансфер Київ-Львів.

В OASIS Travel Ukraine також принесли свої вибачення за те, що трапилось і пообіцяли найближчим часом опублікувати нову польотну програму.

Як повідомляв УНН, 3 липня, станом на 11:45 за Києвом, з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.