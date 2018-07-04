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В Тунисе застряли еще около 50 украинских туристов

Киев  •  УНН

 • 9771 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Около 50 украинских туристов из Львова и Киева застряли в Тунисе. Оператор отмечает, что ситуацию урегулировал, но вернуться в Украину туристы смогут только в субботу, передает УНН со ссылкой на сообщение "OASIS Travel Ukraine" в Facebook.

"ОАЗИС тревел Украина" урегулировал ситуацию с отдыхающими украинскими гостями из Львова и Киева в Тунисе, отдых которых был запланирован до 4 июля 2018 года. Туроператор покрыл пребывание 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет на Киев в субботу 7 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

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По информации оператора, гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов.

В OASIS Travel Ukraine также принесли свои извинения за то, что случилось и пообещали в ближайшее время опубликовать новую полетную программу.

Как сообщал УНН, 3 июля, по состоянию на 11:45 по Киеву, из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.

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