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У Цюріху сталась стрілянина біля банку, є загиблі

У Цюріху сталась стрілянина біля банку, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. За інформацією місцевих представників поліції, у швейцарському місті Цюріх поблизу філії банку UBS сталась стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей, передає УНН з посиланням на BBC.

Стрілянина сталась близько 14:30 за місцевим часом на Лаґерштрассе в районі алеї Європи.

Поліція Цюріха повідомила, що зараз ситуація перебуває під контролем, небезпеки для громадян немає. Правоохоронці повідомили, що рятувальні служби знайшли на місці інциденту двох осіб з вогнепальними пораненнями. Один з них загинув на місці події, інший був в тяжкому стані і також помер невдовзі. Очевидці повідомили, що чули не менше чотирьох або п’яти пострілів.

Причини стрілянини залишаються незрозумілими, особи жертв поки не були встановлені поліцією.

За інформацією видання Reuters, немає жодних ознак того, що стрілянина пов’язана з тероризмом. Територія навколо місця інциденту залишається закритою.

Як повідомляв УНН, біля штаб-квартири Агенства з нацбезпеки США сталась стрілянина, є постраждалі.

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