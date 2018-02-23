В Цюрихе произошла стрельба возле банка, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. По информации местных представителей полиции, в швейцарском городе Цюрих вблизи филиала банка UBS произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, передает УНН со ссылкой на BBC.
Стрельба произошла около 14:30 по местному времени на Лагерштрассе в районе аллеи Европы.
Полиция Цюриха сообщила, что сейчас ситуация находится под контролем, опасности для граждан нет. Правоохранители сообщили, что спасательные службы нашли на месте инцидента двух человек с огнестрельными ранениями. Один из них погиб на месте происшествия, другой был в тяжелом состоянии и также умер вскоре. Очевидцы сообщили, что слышали не менее четырех или пяти выстрелов.
Причины стрельбы остаются неясными, лица жертв пока не были установлены полицией.
По информации издания Reuters, нет никаких признаков того, что стрельба связана с терроризмом. Территория вокруг места инцидента остается закрытой.
Как сообщал УНН, возле штаб-квартиры Агентства по нацбезопасности США произошла стрельба, есть пострадавшие.