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У ЦВК розповіли про труднощі організації місцевих виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Основною проблемою в організації місцевих виборів, що мають відбутись 25 жовтня, є фінансування. Адже кошти на деякі напрямки в бюджеті не передбачені, хоч вони і зазначені у Виборчому кодексі, що, в першу чергу, вплине на склад членів виборчих комісій. Про це розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, передає кореспондент УНН.

“Зміни до Виборчого кодексу передбачають збільшення витрат на місцеві вибори загалом. Там за нашим розрахунками орієнтовно 97 млн не вистачало, тому що нова виборча система, з прийняттям Виборчого кодексу, передбачає інше фінансування. Коли робився бюджетний запит і кошти закладались у розмірі десь 2 млрд 100 млн — це було по старому закону, і відповідно сума була інша.

Ці кошти нам не дадуть, ні нам, ні на місцеві вибори, тому що фінансування скоротили. І тепер стоїть питання так: закон передбачає конкретні напрямки, що мають бути профінансовані. Кошти в бюджеті на ці напрямки не передбачені”, — розповів Діденко.

Він зазначив, що законодавець повинен визначитись, чи змінювати Виборчий кодекс, і передбачити, що певні статті видатків зміняться, або внести зміни до закону “Про державний бюджет”, і передбачити фінансування всіх тих напрямків, що Виборчим кодексом передбачені.

На його думку, зменшення фінансування впливає на модернізацію виборчих процесів.

“Без модернізації провести вибори можливо, але видатки розвитку та рівень їх адміністрування можуть значно покращитись в разі їх фінансування”, — зазначив голова ЦВК.

Серйозною проблемою залишається і недофінансування на оплату праці членів виборчих комісій і залучених працівників.

“Це велика проблема, якщо оцінювати зміни до обсягу фінансування, то можна припустити, що йдеться про зменшення фінансування саме на оплату праці членів виборчих комісій і залучених працівників. Адже на ці цілі було передбачено порядку 1 млрд 400 млн грн. Це питання, що нас турбує, чи будуть за таких умов сформовані дільничні комісії і чи виконають вони свою функцію”, — розповів Діденко.

Як раніше повідомляв УНН, Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням окреслити проблемні питання, які можуть виникнути при підготовці до місцевих виборів у жовтні цього року.

Нагадаємо, як повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, наразі в Україні не планують переносити місцеві вибори, що мають відбутись 25 жовтня. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що країна вийде з карантину та зможе повернутись до нормального життя раніше.

Раніше Разумков повідомляв, що бюджет місцевих виборів залишається на рівні 1 млрд грн, а попередньо був визначений на рівні 2,2 млрд грн. Після карантину розпочнеться підготовка до їх проведення.

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